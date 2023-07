Großschartner et Gardner, Maitres de la Montagne

Dans le panorama à couper le souffle du légendaire col du Gotthard en Suisse, Felix Großschartner (Autriche) et Illi Gardner (Grande-Bretagne) ont su faire preuve de force et de persévérance pour remporter la toute première édition des Championnats d’Europe des Grimpeurs.

Ascension Mythique du Gotthard : Une Véritable Épreuve de Force

Cette course s’est déroulée sur une ascension spectaculaire de 12,780 mètres d’Airolo jusqu’à 2091 mètres d’altitude, au sommet du col du Gotthard. Le parcours pittoresque, composé de 24 virages en épingles à cheveux et d’une route sinueuse en pierres, a offert aux coureurs une expérience unique.

Felix Großschartner : Un Triomphe Européen

L’Autrichien Großschartner, tout juste de retour du Tour de France, s’est imposé avec une performance solide, remportant le titre en 35’40 ». Il a devancé l’Italien Mattia Gaffuri, second à 49″, et le Français Arthur Blanc, qui a décroché le bronze avec 1’44 » de retard.

Illi Gardner : Domination Incontestable

Dans la course féminine, Illi Gardner a démontré une domination sans équivoque avec un temps de 44’26 ». Elle a devancé l’Autrichienne Anna Plattner (46’04 ») et la médaillée d’or olympique de Tokyo 2020, Anna Kiesenhofer, qui a terminé troisième avec un temps de 46’42 ».

Autres Titres et Engagement Écologique

Jan Christen (Suisse) et Lisa Strothmann (Allemagne) ont remporté les titres en catégorie Espoirs. Chez les juniors, c’est Max Bock et Sarah Strothmann (Allemagne) qui ont décroché l’or. Soulignons que l’événement, unique en son genre, a mis l’accent sur la durabilité : tous les véhicules impliqués dans la course étaient électriques, respectant ainsi l’environnement de cette montée mythique.