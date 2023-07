Mark Donovan a remporté l’édition 2023 du Tour de Sibiu ce dimanche 9 juillet, inscrivant sa première victoire en tant que coureur professionnel, mais également la première victoire au classement général pour Q36.5 Pro Cycling Team.

Du Jaune au bout de l’effort : Donovan s’impose dans le contre-la-montre

Le Britannique de 24 ans a débuté le dernier contre-la-montre de 3,3 km en seconde position du classement général, à seulement deux secondes de son coéquipier Matteo Badilatti, porteur du maillot jaune de leader. Au guidon de son SCOTT Foil, Donovan réalise une performance solide, se classant 5ème de ce contre-la-montre urbain, pour s’emparer de la victoire finale avec huit secondes d’avance sur Lennert van Eetvelt.

Après d’excellentes performances sur les étapes montagneuses 2 et 3, où il a fini respectivement 3ème et 4ème, Donovan a abordé la dernière journée de compétition de la course roumaine avec de grandes ambitions.

Un contre-la-montre technique, couronné de succès pour Donovan

Sur un parcours technique comportant pas moins de 15 virages sur un peu plus de trois kilomètres, incluant des sections de pavés, Donovan a su tirer son épingle du jeu en se classant dans le top 5, assurant ainsi sa victoire au classement général.

« Je ne suis pas vraiment habitué à ce genre d’effort. Je n’avais jamais fait un contre-la-montre comme celui-ci. C’était très technique, mais je pense que tous les virages m’ont beaucoup aidé. C’était vraiment incertain quant au vainqueur. J’étais à deux secondes de Matteo (Badilatti) et à seulement trois secondes de Jakub Otruba, alors j’ai dû vraiment pousser », a déclaré Donovan après son contre-la-montre.

De la préparation à la victoire : un parcours sans faute

Suite à une bonne préparation en altitude et une belle performance aux Championnats Nationaux Britanniques, Donovan a abordé son premier Tour de Sibiu en tant que l’un des leaders désignés de l’équipe. Aux côtés de Badilatti, il a su livrer deux performances solides dans les étapes vallonnées.

« C’est la première victoire de ma carrière en tant que pro. La dernière fois que j’ai gagné, c’était en 2018, chez les moins de 23 ans, au Giro Valle d’Aosta. C’est formidable de retrouver la plus haute marche du podium. C’était une semaine incroyable, l’équipe a été brillante tout le temps et c’était sympa de finir aujourd’hui avec cette victoire. Je n’oublierai jamais cette course. C’est la première victoire de ma carrière et c’est quelque chose qui restera toujours avec moi ! Je suis vraiment très heureux. Un grand merci à l’équipe, non seulement dans cette course mais dans toutes les courses précédant le Tour de Sibiu. Il y a toujours une excellente ambiance qui me permet d’aborder ce genre de courses avec confiance et de me battre pour la victoire », a conclu Donovan.

L’équipe Q36.5 Pro Cycling Team brille

Matteo Badilatti, qui était second lors de la 2ème étape et avait revêtu le maillot jaune après la 3ème étape, a fait de son mieux lors du contre-la-montre final, mais a dû finalement se contenter de la 4ème place du classement général, à seulement huit secondes du podium.

Pour couronner une semaine réussie en Roumanie, l’équipe Q36.5 Pro Cycling Team a également remporté la victoire au classement par équipes, démontrant une nouvelle fois la force de leur collectif.