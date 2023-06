Le spectacle du Tour de France ne se limite plus à la course et aux images télévisées. La série documentaire « Tour de France : Au cœur du peloton », fraîchement lancée par Netflix, offre un regard inédit sur la Grande Boucle. Parallèlement, Strava, la célèbre plateforme dédiée au suivi des performances sportives, partage les profils et les activités des coureurs liés à chaque épisode de la série.

Plongez au cœur du Tour de France avec Strava

Il est fascinant de noter que 80% du peloton du Tour de France sont des utilisateurs actifs de Strava. Cette plateforme se transforme ainsi en une caisse de résonance de la série Netflix et en un espace privilégié pour vivre de près l’édition 2023. Avec Strava, il devient possible de suivre pas à pas chaque étape de la plus grande course cycliste au monde, d’analyser les performances et de se rapprocher de l’expérience des coureurs professionnels.

Les coureurs sous les projecteurs

Lors de l’édition précédente, seize coureurs ont particulièrement marqué les esprits. On les retrouve dans la série Netflix. Parmi eux, le double vainqueur du Tour Tadej Pogačar, mais aussi Thibaut Pinot, le chouchou des Français. Voici la liste exhaustive des coureurs à suivre :

Tadej Pogačar, UAE Team Emirates (24 ans, Slovénie)

Thibaut Pinot, Groupama – FDJ (33 ans, France)

Tom Pidcock, Ineos Grenadiers (23 ans, Royaume-Uni)

Stefan Bissegger, EF Education–EasyPost (24 ans, Suisse)

Yves Lampaert, Soudal–Quick-Step (32 ans, Belgique)

Rigoberto Uran, EF Education–EasyPost (36 ans, Colombie)

Christophe Laporte, Team Jumbo–Visma (30 ans, France)

Ben O’Connor, AG2R Citroën Team (27 ans, Australie)

Bob Jungels, AG2R Citroën Team (30 ans, Luxembourg)

Neilson Powless, EF Education–EasyPost (26 ans, États-Unis)

Jasper Philipsen, Alpecin-Deceuninck (25 ans, Belgique)

David Gaudu, Groupama–FDJ (26 ans, France)

Chris Froome, Israel–Premier Tech (38 ans, Kenya)

Mathieu van der Poel, Alpecin-Deceuninck (28 ans, Belgique)

Tiesj Benoot, Team Jumbo–Visma(29 ans, Belgique)

Laurent Jalabert et Steve Chainel, figures emblématiques du cyclisme français, sont également présents dans la série.

Les séquences clés de la série

La série documentaire réserve une pléiade de moments palpitants : des ascensions exténuantes des Alpes aux attaques audacieuses sur les pavés du Nord. Les téléspectateurs pourront retrouver les activités Strava correspondantes à chaque épisode, offrant une expérience interactive qui dévoile l’intensité des efforts de ces athlètes d’exception.