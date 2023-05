Un Succès National Pour Thijssen

En ce lundi de Pentecôte, Gerben Thijssen a offert une nouvelle victoire à l’équipe Intermarché-Cirque-Wanty sur le sol belge, en s’adjugeant le Ronde van Limburg grâce à un sprint autoritaire. Le coureur originaire de Genk s’est imposé après 203 kilomètres d’épreuve entre Hasselt et Tongres, dans sa région natale.

Il récompense de la plus belle des manières l’incroyable travail de ses coéquipiers qui ont contrôlé l’épreuve tout au long de la journée. D’abord avec Thijs Aerts et Kevin Kuhn à la poursuite de l’échappée, puis dans les trois tours du circuit local qui gravissaient les ascensions pavées du Manshoven et du Op de Kriezel.

La Dernière Ligne Droite Vers La Victoire

Propulsé par son train, composé de Roel van Sintmaardensdijk, Loïc Vliegen, Baptiste Planckaert et Boy van Poppel, le sprinteur de 24 ans a parfaitement négocié le dernier virage à 200 mètres pour dépasser Tim Merlier et devancer Caleb Ewan, les deux hommes qui l’avaient précédé deux jours plus tôt sur la Van Merksteijn Fences Classic.

C’est la troisième victoire de Thijssen cette saison, après le Grand Prix Monseré et la Bredene Koksijde Classic, et la onzième pour la formation de Jean-François Bourlart, qui a récemment célébré le succès de Mike Teunissen au Tour de Norvège.

Les Mots Du Vainqueur

« Cette victoire est spéciale. Gagner le Ronde van Limburg, en tant que Limbourgeois, c’est un rêve pour moi. C’est ici que j’ai grandi, c’est ici que je me suis entraîné durant de longues années. Jamais auparavant je n’ai reçu autant d’encouragements au bord de la route. Ce soutien du public, je le perçois de plus en plus sur les courses, il me procure une motivation supplémentaire. Je suis tellement reconnaissant envers mes équipiers qui ont réalisé un travail incroyable du premier au dernier kilomètre. J’en ai eu les frissons. Je n’avais pas les meilleures sensations aujourd’hui, mais je voulais à tout prix les récompenser. Après l’énorme travail en tête de peloton de Thijs Aerts et Kevin Kuhn, j’ai été parfaitement mis sur orbite par Roel van Sintmaartensdijk, Loïc Vliegen, Baptiste Planckaert et Boy van Poppel. »

Classement du Ronde van Limburg :

1.Gerben Thijssen 4:38:43

2.Caleb Ewan

3.Stanislaw Aniolkowski

44.Boy van Poppel +0:31

60.Roel van Sintmaartensdijk +0:48

67.Loïc Vliegen

71.Baptiste Planckaert +1