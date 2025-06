Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce lundi, la 8ᵉ édition d’Antwerp Port Epic. À 30 kilomètres de l’arrivée, Kielich attaque seul et résiste seul au retour du peloton. Dans le final, il est rejoint par Rasmus Bøgh Wallin (Uno-X Mobility). Au terme d’un final irrespirable, les deux hommes se disputent la victoire juste devant le peloton et c’est Kielich qui s’impose. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) complète le podium.

THEY MADE IT! It’s Timo Kielich who wins Antwerp Port EPIC 2025! 😱🔥 That was crazy! #AntwerpPortEpic pic.twitter.com/UcnxfTYdEC

— Eemeli (@LosBrolin) June 9, 2025