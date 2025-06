Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 105ᵉ édition de la Brussels Cycling Classic. Pour son retour à la compétition, lui qui n’avait plus épinglé un dossard depuis Paris-Roubaix, le champion d’Europe s’est imposé au sprint devant Alexis Renard (Cofidis) et Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team). Le Belge décroche sa huitième victoire de la saison, la 58ᵉ de sa carrière.

Tim Merlier shows why he wears the stars on his chest. ⭐️ #BCC25 #FLCS pic.twitter.com/p57HXIxUeD

— BrusselsCycClassic (@BrusselsCycClas) June 8, 2025