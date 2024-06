Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimanche, la 104ᵉ édition de la Brussels Cycling Classic. À 15 kilomètres de l’arrivée, le Norvégien a profité d’un moment de répit ans le groupe de tête pour placer une attaque. Quelques hectomètres plus loin, il est rejoint par Martin Svrček (Soudal Quick-Step), échappé depuis le début de la course. À 4 kilomètres de la ligne, Abrahmsen distance le Slovaque et s’en va seul décrocher sa première victoire chez les professionnels dans les rues de Bruxelles. Il devance, de quelques secondes, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

🚴‍♂️ VICTOIRE DE JONAS ABRAHAMSEN ! Le Norvégien remporte la Brussels Cycling Classic#lequipeVELO pic.twitter.com/bwccrZJePO — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 2, 2024

Le classement de la Brussels Cycling Classic

Jonas Abrahamsen Binian Girmay Kaden Groves

Results powered by FirstCycling.com