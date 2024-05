Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) a remporté, ce mercredi, la 83ᵉ édition du Circuit Franco-Belge. L’Érythréen s’est imposé au sprint au sommet du Mont-de-l’Enclus au terme des 190,6 kilomètres de course. Il devance Axel Zingle (Cofidis) et le champion de Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates). 5ᵉ, Émilien Jeannière (Team TotalEnergies) est le nouveau leader de la Lotto Cycling Cup. Biniam Girmay remporte ainsi son neuvième succès pour l’équipe Intermarché-Wanty depuis son arrivée en 2021, le deuxième cette année.

Biniam Girmay roars to victory 🥇🇪🇷 The winning sprint in Circuit Franco-Belge 🚀 🎥 Watch cycling on Eurosport, Discovery+ and Max pic.twitter.com/xXFyyBvwnw — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 29, 2024

La réaction de Biniam Girmay :

« Je tiens à remercier mes coéquipiers qui ont tout fait pour me permettre de remporter cette belle victoire, qui a une saveur particulière sur les terres de nos sponsors et devant notre service course. Je suis si heureux de pouvoir conclure leur travail acharné, qui a duré du premier au dernier kilomètre, je me devais de les récompenser. Hugo Page a magnifiquement lancé le sprint pour que je puisse conclure. »

« C’est une victoire qui fait du bien. La saison avait très bien commencé pour moi en Australie, après cela, je n’ai pas pu montrer tout mon potentiel dans les classiques à cause de la malchance. Mais j’ai toujours continué à y croire et à travailler dur, ce qui m’a permis d’être au départ du Giro en forme. Notre équipe méritait vraiment cette victoire. J’espère continuer sur cette voie sur la Brussels Cycling Classic ce dimanche, et poursuivre avec ma préparation pour le Tour de France ».

Le classement du Circuit Franco-Belge

Biniam Girmay Axel Zingle Marc Mirschi

