Axel Zingle (Cofidis) a remporté, ce dimanche, la 84ᵉ édition des Boucles de l’Aulne, douzième manche de la Coupe de France de cyclisme 2024. La course s’est décantée loin de l’arrivée avec un groupe de costaud qui est parvenu à aller jusqu’au bout. Dans le final, alors qu’ils n’étaient plus que sept à l’avant, Axel Zingle s’impose au sprint dans les rues de Châteaulin devant Alexandre Delettre (St Michel – Mavic – Auber93) et Mads Würtz Schmidt (Israel – Premier Tech). Deux fois deuxième derrière Arnaud De Lie sur la Famenne Ardenne Classic et le Circuit de Wallonie, le coureur de la Cofidis décroche sa première victoire de la saison, la deuxième pour la formation nordiste.

Third place for Mads Würtz Schmidt in Boucles de l'Aulne 🥉 Our strong Dane continues to show good shape. Bravo, Mads!#BouclesDeLAulne 🇫🇷 #YallaIPT pic.twitter.com/NtSazFQLiS — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) May 12, 2024

Le classement des Boucles de l’Aulne 2024

Axel Zingle Alexandre Delettre Mads Würtz Schmidt

