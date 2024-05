Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté, ce jeudi, la 58ᵉ édition du Circuit de Wallonie. Le sprinter de 22 ans originaire de Lotto Dstny a été le plus rapide du peloton au sprint massif après une course de près de 184 kilomètres. Axel Zingle (Cofidis) a dû se contenter de la deuxième place. Le jeune Britannique Matthew Brennan (Team Visma-Lease a Bike) complète le podium. Au sprint, le grand favori Arnaud De Lie était positionné relativement loin, mais cela ne l’a pas empêché de s’imposer devant Axel Zingle, comme sur la Famenne Ardenne Classic, il y a quelques jours. De retour à la compétition après une blessure au genou, Paul Penhoët (Groupama-FDJ Conti) prend la 4ᵉ place.

Another day, another 1.1 race won by Arnaud De Lie. 🤝 Today, the Bull won Circuit de Wallonie, his 3rd victory of the season. He beat again Axel Zingle and the 18-year old Matthew Brennan. #CircuitDeWalloniepic.twitter.com/Ej4gZ5b0mM

— Mihai Simion (@faustocoppi60) May 9, 2024