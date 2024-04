Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté, ce dimanche, la 6ᵉ édition de la Lotto Famenne Ardenne Classic. Touché par la maladie de Lyme, une infection transmise par les tiques, à la fin du mois de mars, le Belge effectuait son retour à la compétition. Dans le sprint final, en faux-plat montant, De Lie s’est imposé devant Axel Zingle (Cofidis) et son coéquipier Maxim Van Gils. Déjà vainqueur de l’épreuve en octobre dernier sur une jambe, De Lie décroche sa première victoire de la saison.

WHAT A RETURN ARNAUD DE LIE 🚀

De Lie takes the win at the Famenne Ardenne Classic on his return to competition #cycling #roadcycling #sprint pic.twitter.com/yQFZi7wEoj

