Max Kanter (XDS Astana Team) a remporté, ce dimanche, la 7ᵉ édition de la Lotto Famenne Ardenne Classic. Parfaitement lancé par Cees Bol, l’Allemand s’est imposé au sprint pour décrocher sa deuxième victoire chez les professionnels. Bol a poursuivi son effort et pris la deuxième place, devant Arne Marit (Intermarché-Wanty), qui complète le podium. Avec trois victoires ce dimanche 4 mai (dernière étape et général du Tour de Turquie, Lotto Famenne Ardenne Classic) et de belles performances sur le Tour de Romandie (Bettiol 3ᵉ du CLM final, Fortunato 4ᵉ du général), la formation XDS Astana Team a engrangé près de 1000 points UCI en une seule et même journée !

PODIUM 🥉 Arne Marit sprints to 3rd place of Famenne Ardenne Classic 👏 pic.twitter.com/YmJZvNoXVA — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 4, 2025

Le classement de la Lotto Famenne Ardenne Classic 2025

Max Kanter Cees Bol Arne Marit

