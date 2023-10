Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ édition de la Famenne Ardenne Classic. Dans les 30 derniers kilomètres, de nombreux coureurs comme Christophe Laporte (Jumbo-Visma) ou Tim Wellens (UAE Team Emirates) tentent de s’échapper, sans y parvenir. Dans la dernière ligne droite, en faux plat montant, Kaden Groves (Alepcin-Deceuninck) est parfaitement emmené, mais c’est Arnaud De Lie qui est la plus rapide. Dans les 50 derniers mètres, le jeune belge casse sa cale, mais parvient à s’imposer, sur une jambe ! Il devance Kaden Groves et Florian Sénéchal (Soudal Quick-Step). Pour sa première course avec le maillot de champion d’Europe, Christophe Laporte prend la 4ᵉ place.

😵 DU JAMAIS VU ! Victime d'un ennui mécanique, Arnaud De Lie jette son vélo sur une jambe et remporte le sprint massif !#FamenneArdenneClassic #LesRP pic.twitter.com/adI6Az4AQ5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 1, 2023

Le classement de la Famenne Ardenne Classic