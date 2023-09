Christophe Laporte (France) est devenu, ce dimanche, champion d’Europe de la course-en-ligne à Drenthe aux Pays-Bas. À 26 kilomètres de l’arrivée, Christophe Laporte accélère tandis que plusieurs coureurs chutent dans le peloton. Filippo Ganna (Italie) a notamment été au sol. Devant, un groupe de 10 coureurs s’est formé avec deux Français (Laporte, Dujardin), deux Belges (Van Aert, De Lie), deux Danois (Pedersen, Kron) deux Néerlandais (Kooij, Teunissen), John Degenkolb (Allemagne) et Rasmus Tiller (Norvège). À 12 kilomètres de l’arrivée, Christophe Laporte place une nouvelle accélération et s’en va seul. Dans le dernier kilomètre, les favoris reviennent, mais Laporte parvient à résister au bout de l’effort. À 30 ans, le Varois devient champion d’Europe devant Van Aert et Olav Kooij.

CHRISTOPHE LAPORTE DEVIENT CHAMPION D'EUROPE 🇫🇷🚴‍♂️ Il devient le premier Français à remporter les Championnats d'Europe !#lequipeVELO pic.twitter.com/bxVitwN5PF — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 24, 2023

Le classement des championnats d’Europe