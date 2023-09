Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. Vainqueur des quatre premières étapes, Olav Kooij (Jumbo-Visma) a fait la cassure à Wout Van Aert dans le dernier virage. Le Belge a parfaitement joué le coup et a résisté au retour des sprinters dans les derniers mètres. Il devance Ethan Vernon (Grande-Bretagne) et Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe). Van Aert signe sa troisième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne