Christophe Laporte continue de briller ! Après sa victoire à Gand-Wevelgem dimanche dernier, le coureur de Jumbo-Visma a remporté en solitaire À Travers la Flandre ce mercredi. À seulement quatre kilomètres de l’arrivée, Laporte a attaqué et a réussi à tenir jusqu’au bout. Il succède ainsi à Mathieu van der Poel au palmarès de cette classique. Il est le deuxième français à remporter cette course, 15 ans après Sylvain Chavanel.

Christophe Laporte : « C’était vraiment une super journée, même si elle a été difficile »

La course a été marquée par de nombreuses attaques et des rebondissements tout au long des 175 kilomètres du parcours. Les Trek-Segafredo ont été les premiers à dynamiter la course en accélérant au sommet du Knokteberg. À 90 kilomètres de l’arrivée, le peloton s’étirait déjà sous les à-coups de la formation américaine. Mads Pedersen a également tenté de s’échapper, mais le Danois est vite rentré dans le rang. À l’entrée du Berg Ten Houte, c’est Julian Alaphilippe qui s’est montré dans les pourcentages les plus forts avoisinant les 21%. Malheureusement, le champion de Belgique Tim Merlier a chuté dans le premier tournant de la course, créant un énorme bouchon où la moitié du peloton a dû poser pied à terre. Un groupe d’une quarantaine de coureurs pointait alors à 1’35 de l’échappée matinale, et personne n’allait revenir sur ce petit peloton. À 50 kilomètres de l’arrivée, Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) a déclenché lors du deuxième passage dans le Knokteberg. Le Belge n’était accompagné que de sept coureurs, avec notamment les Français Christophe Laporte et Valentin Madouas.

Ce groupe a pris ses distances sur le peloton de poursuivants mené par les Lotto-Dstny qui tentaient de ramener Arnaud De Lie et où figurait Julian Alaphilippe. La situation s’est ensuite stabilisée, et la tête de la course, composée d’Alexander Kristoff et d’Oier Laskano, a longtemps résisté sous les 30 secondes. À quatre kilomètres de Waregem, Christophe Laporte a contré et ses compagnons se sont regardés sans le prendre en chasse. Trois jours après sa victoire à Wevelgem, le tricolore n’en demandait pas tant. Il a ainsi décroché sa deuxième victoire en quatre jours.

Christophe Laporte : « C’était encore une belle journée pour l’équipe. Tout le monde a fait du bon travail, et Tiesj a été particulièrement fort. Ses attaques dans les montées ont créé un groupe fort, et nous avons pu nous battre pour la victoire ». Le vainqueur de Gand-Wevelgem était ravi de son dernier triomphe. « J’ai encore du mal à croire ce qui s’est passé aujourd’hui. C’est incroyable ce que notre équipe a accompli. Il est crucial de maintenir cette forme pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ce sont toujours nos principaux objectifs. »

Le classement : À Travers la Flandre 2023

Christophe Laporte devance finalement l’Espagnol de la Movistar Oier Lazkano qui figurait dans l’échappée matinale. Neilson Powless (EF-Education Easypost) prend la troisième place. Dimanche, le Français pourra rêver d’un triplé magique sur le Ronde, même s’il devrait courir pour son leader Wout van Aert, laissé au repos ce mercredi comme Van der Poel et Pogacar. C’est aussi la première fois qu’un Espagnol atteind le podium de cette course qui fête sa 77ème édition. Jasper Philipsen a remporté le sprint du peloton pour la 4ème place.