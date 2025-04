Neilson Powless (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mercredi, la 79ᵉ édition d’À Travers la Flandre. La Visma | Lease a Bike décide de lancer la course à 72 kilomètres de l’arrivée avec un coup de bordure. Matteo Jorgenson, Wout van Aert et Tiesj Benoot font un coup de force et reprennent Neilson Powless (EF Education-EasyPost), qui avait anticipé.

#DDVmen – 🏁 72 KM @vismaleaseabike starts a team time trial just before Berg Ten Houte. 💥#DDV25 pic.twitter.com/gvaoXWOPaH — Dwars door Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) April 2, 2025

Le quatuor de tête creuse l’écart sur un petit peloton où Mads Pedersen (Lidl-Trek) se retrouve piégé. Dans le final, c’est tout pour Wout van Aert du côté de la Visma | Lease a Bike. Parfaitement lancé par ses coéquipiers, Wout van Aert s’incline au sprint face à Neilson Powless, qui remporte À Travers la Flandre à la surprise générale ! Tiesj Benoot complète le podium.

OH MY GOD NEILSON POWLESS PULLS OF THE IAN STANNARD SPECIAL!!!!! AMAZING 🔥🔥🔥🔥 #DDV25 pic.twitter.com/yDdVHgy0RX — Eemeli (@LosBrolin) April 2, 2025

Le classement d’À Travers la Flandre 2025

Neislon Powless Wout van Aert Tiesj Benoot

