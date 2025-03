Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 87ᵉ édition de Gand-Wevelgem. Le Danois a dynamité la course à 72 kilomètres de l’arrivée en attaquant dans un chemin. Les deux seuls coureurs capables de le suivre n’ont pas pu garder sa roue. alors qu’il semblait très fort, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a été victime d’une crevaison, tandis qu’Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a abandonné sur chute.

#GWmen – 🏁 72 KM

Pedersen feels at home on Hill 63, while Philipsen tries to follow, until a puncture throws a wrench in his plans.#GW25 pic.twitter.com/WXEfvmDZXo

— Gent-Wevelgem (@GentWevelgem) March 30, 2025