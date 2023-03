Ce dimanche 26 mars a lieu la 85ème édition de Gand-Wevelgem. Voici et le parcours et les favoris de d’épreuve.

La 85ème édition de Gand-Wevelgem a lieu ce dimanche 26 mars. Créée en 1934, l’épreuve fait partie du calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) s’était imposé devant Christophe Laporte (Jumbo-Visma) et Dries Van Gestel (Team TotalEnergies). Cette année, le vainqueur de l’édition 2021, Wout Van Aert (Jumbo-Visma), sera le favori de la course.

Le parcours de Gand-Wevelgem 2023

Comme tous les ans, les coureurs enchaineront les ascensions de monts pavés dans la deuxième partie de la course. Le dernier mont, le Kemmelberg (700 mètres à 10,4%), sera le plus difficile et son sommet se situe à moins de 35 kilomètres de l’arrivée. L’enchaînement de tous ces monts devrait favoriser des attaques pour distancer les purs sprinters.

Sébastien Hinault, directeur sportif Arkéa-Samsic

« Beaucoup d’éléments peuvent influer sur l’issue de la course sur Gand-Wevelgem : les conditions météorologiques, les ascensions pavées du Kemmelberg à trois reprises et la présence de chemins de terre. La course est de surcroît très longue avec plus de 250 kilomètres à parcourir. C’est une des rares flandriennes où les sprinteurs ont leur chance à l’arrivée. Il n’y a pas un scénario figé : cela dépendra cette année encore de la météo et de la façon dont cela se court. On a plusieurs cartes dans l’équipe qui peuvent nous permettre de nous adapter aux différents scenarios. »

Les favoris de Gand-Wevelgem 2023

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Vainqueur du GP E3, le Belge a fait le plein de confiance.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Vainqueur de la Classic Brugge-De Panne, il est en grande forme.

Arnaud De Lie (Lotto Dstny)

Le jeune belge sera l’un des principaux outsiders.

Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

2ème l’an passé, le varois tentera de jouer la victoire à nouveau.

Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck)

5ème de Milan-Sanremo, le coéquipier de Van der Poel sera l’un des outsiders.

Olav Kooij (Jumbo-Visma)

Le Néerlandais aura une belle carte à jouer en cas d’arrivée groupée.

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Vainqueur d’étape sur Paris-Nice, le Danois est en forme.

Matej Mohoric (Bahrain-Victorious)

Le Slovène devrait être à l’aise dans les monts pavés.













Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2ème de Milan-Sanremo, l’Italien tentera de poursuivre sur sa lancée.









Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty)

Le vainqueur de l’épreuve en 2022 tentera de conserver sa victoire.

Comment suivre Gent-Wevelgem 2023

L’épreuve sera diffusée en direct sur les antennes d’Eurosport.