Ce vendredi avait lieu la classique Belge, la E3 Saxo Classic, dernière révision avant le Tour des Flandres et la bataille annoncée a tenu toutes ses promesses. Le coureur de la Jumbo-Visma, Wout van Aert, s’est imposé au terme des 204 kilomètres de course. Après avoir observé ses rivaux durant les 20 derniers kilomètres, c’est avec une attaque dans les 500 derniers mètres que Wout Van Aert passe de justesse devant le Néerlandais Mathieu Van der Poel. Le Slovène Tadej Pogacar fini à la troisième place.

Dès les premiers kilomètres, un groupe de cinq coureurs s’est formé à l’avant de la course : Thomas Bonnet (TotalEnergies), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic), Mathias Norsgaard (Movistar), Kelland O’Brien (Jayco-AlUla) et Martin Urianstad (Uno-X). Les échappés ont ensuite été rattrapés à 80 kilomètres de l’arrivée sur une attaque décisive de Mathieu Van Der Poel dans le Taaienberg.

Le Slovène Tadej Pogacar s’est ensuite illustré dans le Vieux Quaremont. Wout Van Aert s’est quant à lui accroché pour former un trio cinq étoiles en tête de la course : Van Der Poel, Pogacar et Van Aert. Tadej Pogacar a ensuite emmené le sprint. Sur la gauche de la chaussée, le Belge Wout Van Aert a produit son effort. Mathieu Van Der Poel a tenté de revenir sur son éternel rival, mais il s’est finalement rassis sur sa selle.