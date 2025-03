Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce vendredi, la 67ᵉ édition de l’E3 Saxo Classic. Dès les premiers kilomètres de course, le peloton casse en deux après une chute massive. Les grands leaders comme Mathieu van der Poel, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Mads Pedersen (Lidl-Trek) ou encore Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) sont piégés, mais ça finit par se regrouper à 110 kilomètres de l’arrivée, après une longue poursuite.

Pedersen passe à l’attaque, Van der Poel le suit ! Le Danois accélère dans le Taaienberg, suivi de près par le Néerlandais. Qui va gagner l’#E3SaxoClassic ? #LesRP pic.twitter.com/sdWfE0qlr6 — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 28, 2025

Mads Pedersen met le feu aux poudres dans le Taaienberg à 81 kilomètres de l’arrivée. Il est suivi par Mathieu van der Poel et Filippo Ganna, qui revient à son rythme. À 39 kilomètres de l’arrivée, « MVDP » accélère dans le Vieux Quaremont et s’envole seul vers la victoire. Comme l’an dernier, le Néerlandais remporte l’E3 Saxo Classic au terme d’un numéro en solitaire. Il devance Mads Pedersen et Filippo Ganna.

💥 L’attaque de Van der Poel dans le Vieux Quaremont ! Le Néerlandais prend seul la tête de ce GP E3 ! #LesRP #E3SaxoClassic pic.twitter.com/PY7G1eyY7C — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 28, 2025

Le classement de l’E3 Saxo Classic 2025

Mathieu van der Poel Mads Pedersen Filippo Ganna

Results powered by FirstCycling.com