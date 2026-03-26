Dix jours avant le Tour des Flandres, plusieurs favoris du Ronde sont au départ de l’E3 Saxo Classic ce vendredi.

La 68ème édition de l’E3 Saxo Classic a lieu ce vendredi 27 mars. Intégrée au prestigieux calendrier du World Tour, cette classique printanière rapporte 400 points UCI au vainqueur. Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) s’est imposé en solitaire lors des deux dernières éditions et tentera de tripler la mise cette année. Mads Pedersen (Lidl-Trek), Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ou encore Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) seront au départ.

Le palmarès de l’E3 Saxo Classic

Le parcours de l’E3 Saxo Classic 2026

Le parcours de l’E3 Saxo Classic est un mélange exigeant de montées abruptes, de pavés accidentés et de passages techniques qui mettent à l’épreuve même les coureurs les plus aguerris. Chaque kilomètre sollicite la puissance, la précision et l’endurance, ce qui en fait l’un des terrains de bataille les plus purs des Classiques printanières. Les coureurs auront à gravir des monts myhiques comme le Paterberg mais aussi le Vieux Quaremont. C’est ici que les favoris devraient passer à l’offensive.

Harelbeke -> Harelbeke (208,5 km)

Les favoris de l’E3 Saxo Classic 2026





Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) ☆☆☆☆☆





Mads Pedersen (Lidl-Trek) ☆☆☆☆





Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) ☆☆☆













Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) ☆☆☆





Dylan van Baarle (Soudal Quick-Step) ☆☆☆





Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆





Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ☆☆





Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) ☆





Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM)☆





La startlist de l’E3 Saxo Classic 2026

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Comment suivre l’E3 Saxo Classic 2026 à la TV ?

L’E3 Saxo Classic 2026 sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.