Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce vendredi, la 68ème édition de l’E3 Saxo Classic. À plus de 70 kilomètres de l’arrivée, dans le Taaienberg, Tim van Dijke (Red Bull Bora-Hansgrohe) accélère dans le peloton, avec Mathieu van der Poel. Les deux hommes reprennent un groupe de contre, sorti quelques kilomètres plus tôt. MVDP n’attend pas et attaque dans le Boigneberg pour tenter de faire la jonction en solitaire sur l’échappée matinale. Après quasiment 20 kilomètres de chasse, le Néerlandais revient sur les hommes de tête.

🔥🔥🔥 BRUTA. BESTIA. MATHIEU. 🥵 Arrancada impresionante de Van der Poel, que destroza el grupo en el que se encontraba y ya va a por la cabeza de carrera#E3SaxoClassic pic.twitter.com/MnVUiM4QTD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 27, 2026

Là encore, Mathieu van der Poel n’attend pas, attaque et s’isole en tête de course à 42 kilomètres de l’arrivée après avoir attaqué dans le Paterberg. Le leader d’Alpecin – Premier Tech faiblit dans les derniers kilomètres. Il est sur le point d’être repris à moins d’un kilomètres de la ligne par un quatuor composé de Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) et Sta Dewulf (Décathlon CMA CGM), dernier rescappé de l’échappée matinale. Mais ça se regarde alors qu’on est à quelques mètres seulement ! Mathieu van der Poel en profite pour reprendre de l’avance et remporter l’E3 Saxo Classic pour la troisième année concécutive en solitaire. Il devance Per Strand Hagenes et Florian Vermmeersch.

¡QUÉ FINAL! ¡QUÉ LOCURA! VAN DER POEL APROVECHA EL 𝑹𝑬𝑮𝑨𝑳𝑶 😱😱😱 🥵 MVDP logra su tercera #E3SaxoClassic en un final surrealista: ¡el grupo se paró cuando el rey del ciclocross parecía estar acabado! 🚴 Lo has vivido en Eurosport y @StreamMaxES. #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/gRu0ceTK43 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 27, 2026

Le classement de l’E3 Saxo Classic 2026

Mathieu van der Poel Per Strand Hagenes Florian Vermeersch

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