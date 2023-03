La E3 Saxo Classic, considérée comme le tremplin du Tour des Flandres, se tiendra ce vendredi 24 mars. D’une longueur de 204 kilomètres, la course compte dix-sept bosses et cinq secteurs pavés. Le parcours est presque identique à celui de l’édition précédente. Le démarrage de la course sera progressif. Les coureurs devront franchir le Katteberg, unique difficulté de la première heure. La Houppe et le Kanarieberg apparaissent une soixantaine de kilomètres plus loin. Cependant, la course devient de plus en plus intense au fil des kilomètres parcourus. Alors qui pour succéder à Wout Van Aert cette année ?

Les coureurs s’attaqueront à huit côtes en moins de 50 kilomètres, notamment l’Oude Kruisberg, le Knokteberg, le Hotondberg, le Kortekeer, le Taaienberg, le Berg ten Stene, le Boigneberg, l’Eikenberg et Stationberg avant de poursuivre sur les pavés plats de la Mariaborrestraat.

L’unique course de préparation pour Tadej Pogacar qui vise le Tour des Flandres

Le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, ne disputera qu’une course de préparation en vue du Tour des Flandres. Le GP de l’E3 à Harelbeke, qui figure à son programme, sera la seule course que le Slovène prendra part, contrairement à Gand-Wevelgem et A travers la Flandre. Après cette course, Pogacar enchaînera avec les classiques ardennaises.

Le leader de la formation UAE dispute pour la première fois de sa carrière le Ronde avec l’intention de remporter ce Monument du cyclisme, lui qui a déjà remporté Liège-Bastogne-Liège (2021) et le Tour de Lombardie (2021 et 2022). Cependant, la connaissance du parcours est primordiale pour espérer s’illustrer au Ronde. Ainsi, Pogacar prendra ses repères au GP de l’E3, qualifié de « petit Tour des Flandres » avec son parcours parsemé de nombreux monts pavés, du monument remporté l’an passé par Mathieu Van Der Poel.

Les favoris de l’E3 saxo classic 2023

Les principaux favoris de cette édition sont Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Wout Van Aert (Jumbo – Visma) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

Diffusion TV de l’E3 saxo classic 2023

la diffusion se fera sur Eurosport 1 et sur l’application Eurosport à partir de 14h15.