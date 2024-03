Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce vendredi, la 66ᵉ édition de l’E3 Saxo Classic. Le champion du monde a dynamité la course à 80 kilomètres de l’arrivée en attaquant sur les pentes du Taaienberg. Après un regroupement général, van der Poel a multiplié les attaques dans le groupe des favoris, sans parvenir à faire la différence. Dans le Paterberg, à moins de 45 kilomètres de l’arrivée, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) chute alors qu’il essayait de passer devant Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Oh la chute de Wout van Aert ! Van der Poel en profite pour attaquer dans le Paterberg ! Une course folle à suivre en direct sur Eurosport https://t.co/F0p3kLnebR #LesRP #E3SaxoClassic pic.twitter.com/YpXTHQ8NPS — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 22, 2024

Devant, Mathieu van der Poel accélère et s’en va seul. Dans le Vieux Quaremont, Wout van Aert part en contre seul derrière le champion du monde. Le Belge revient fort dans les premiers kilomètres, mais bute à une dizaine de secondes de son meilleur ennemi, qui creuse l’écart dans le final. Pour sa deuxième course de la saison, Mathieu van der Poel remporte l’E3 Saxo Classic pour la première fois de sa carrière. Il devance Jasper Stuyven (Lidl-Trek), sorti dans le final, et Wout van Aert.

Le 𝒓𝒆́𝒄𝒊𝒕𝒂𝒍 de Mathieu van der Poel ! 🙌 Le Néerlandais a réalisé une course parfaite et remporte l'E3 Saxo Classic pour la première fois de sa carrière. Stuyven et van Aert complètent le podium pic.twitter.com/O1CbQ8N2C7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 22, 2024

Le classement de l’E3 Saxo Classic