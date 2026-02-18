Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour d’Andalousie 2026. Au terme de ce premier jour de course, le Fraçais s’est imposé au sprint devant son compatriote Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United). Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) complète le podium de cette première étape. À 33 ans, Christophe Laporte s’impose dès sa première course de la saison et fait le pleine de confiance, lui qui reste sur deux saisons compliquées avec de nombreux pépins physiques et après avoir contracté un virus.

🐝🙏🏼🏆 Victoria 𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎𝐑𝐀 para Visma: Christophe Laporte, primer líder de la @VCANDALUCIA en Pizarra Éxito necesario, entre tantos rumores y noticias sobre la formación neerlandesa 📺 La #72RdS del centenario, hasta el domingo 22 en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/vyFb6Ojlhh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 18, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour d’Andalousie 2026

Christophe Laporte Bastien Tronchon Ben Oliver

