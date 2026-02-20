À découvrir

aussi

3ᵉ étape Tour d’Andalousie : 97ᵉ victoire pour Alexander Kristoff 97ᵉ victoire chez les professionnels pour Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), qui a remporté la 3ᵉ étape du Tour d'Andalousie.

Tour d’Andalousie : Tom Pidcock s’impose sur la 2ᵉ étape Quatrième victoire cette saison déjà pour Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), qui a remporté la 2ᵉ étape du Tour d'Andalousie. Pavel Sivakov est...

1ʳᵉ étape Tour d’Andalousie : Maxim Van Gils frustre les UAE Team Emirates – XRG Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour d'Andalousie devant les UAE Team Emirates - XRG, Tim Wellens et...

Tour d’Andalousie 2025 : Parcours, favoris, diffusion TV Le Tour d'Andalousie 2025 s'élance ce mercredi. Tom Pidcock, Enric Mas, Maxim Van Gils, Axel Laurance,... Voici le parcours et les favoris.

Tour d’Andalousie : Maxim Van Gils s’impose sur l’unique étape Maxim Van Gils (Lotto Dstny) a remporté, ce vendredi, l'unique étape et donc le classement général du Tour d'Andalousie 2024.

Tour d’Adalousie : les deux dernières étapes finalement annulées Les deux dernières étapes du Tour d'Andalousie sont finalement annulées. Seul un contre-la-montre de 5 kilomètres reste au programme ce vendredi.

Tour d’Andalousie : la 2ᵉ étape annulée mais la course maintenue La 2ᵉ étape du Tour d'Andalousie n'aura pas lieu, mais la course débutera vendredi avec trois étapes au programme et un parcours remanié.

Tour d’Andalousie : la 1ère étape annulée La 1ʳᵉ étape du Tour d'Andalousie a été annulée en raison des manifestations agricoles qui ont lieu dans la région.

J-1 Tour d’Andalousie 2024 : Parcours, favoris, diffusion TV La 70ᵉ édition du Tour d'Andalousie débute ce mercredi 14 février. Felix Gall, Axel Laurance, Juan Ayuso,... Voici le parcours et les favoris.