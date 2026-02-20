Milan Fretin (Cofidis) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour d’Andalousie 2026. Au terme des 180,9 km de course entre Jaén et Lopera, le Belge s’est imposé au terme d’une sprint en bosse. Il devance quatre fraçais avec, respectivement, Paul Penhoët (Groupama-FDJ United), Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) et Sandy Dujardin (TotalEnergies). Milan Fretin décroche sa première victoire de la saison, la deuxième pour la Cofidis cette saison. Ivan Romeo (Movistar Team) conserve le maillot jaune de leader avant les deux dernières étapes.
🤏🏻 𝑭𝒓𝒆𝒕𝒊𝒏 la lámpara y sale el genio 🧞🇧🇪
Final apretadísimo en Lopera, llegada de la 3ª etapa de la @VCANDALUCIA, entre el belga, Penhoet y Laporte.
🇪🇸 El ‘rojigualda’ Romeo sigue líder, a dos días del final#72RdS pic.twitter.com/EZbgCJovGI
Le classement de la 3ème étape du Tour d’Analousie 2026
- Milan Fretin
- Paul Penhoët
- Christophe Laporte
