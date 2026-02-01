Bryan Coquard (Cofidis) a remporté, ce dimanche, la 47ème édition du Grand Prix Cycliste La Marseillaise, première manche de la FDJ United Series 2026, nouveau nom de la Coupe de France de cyclisme. En l’absence de la route des Crêtes dans le final, le parcours était moins sélectif et les sprinters se sont disputés la victoire sur le Boulevard Michelet de Marseille. Et c’est Bryan Coquard qui a pris le meilleur sur ses concurrents. « Le Coq » décrohche sa première victoire de la saison devant Steffen De Schuyteneer (Lotto – Intermarché) et Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA). Bryan Coquard succède à son coéquipier Valentin Ferron au palmarès du GP Cycliste La Marseillaise.

#Replay 🎥 / #GPCLM 🇫🇷

🇫🇷 Bryan Coquard (COF) règle le peloton sur cette édition du GP Cycliste La Marseillaise, moins sélective. pic.twitter.com/ruaRPOWNAP — Renaud Breban (@RenaudB31) February 1, 2026

Le classement du Grand Prix Cycliste La Marseillaise 2026

Bryan Coquard Steffen De Schuyteneer Alex Molenaar

Results powered by FirstCycling.com