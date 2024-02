Deuxième course des championnats du monde de Cyclo-cross et deuxième victoire pour l’équipe de France. Après le titre sur le relais mixte hier, Célia Gery est devenue championne du monde chez les juniors. Dans le dernier tour, l’Ardéchoise a profité d’une erreur de la Britannique Cat Ferguson pour s’envoler vers le titre mondial. Déjà championne d’Europe et championne de France de la discipline, Céli Gery décroche de titre mondial devant Cat Ferguson et (Grande-Bretagne) et Viktória Chladoňová (Slovaquie).

