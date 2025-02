Fem van Empel (Pays-Bas) a remporté, ce samedi, les championnats du monde de Cyclo-cross Femmes Élite. Après un départ très rapide de Puck Pieterse (Pays-Bas), Fem van Empel et Lucinda Brand (Pays-Bas) ont rejoint leur coéquipière pour retrouver un trio de Néerlandaises à l’avant. À la mi-course, Pieterse ne peut plus suivre et laisse filer ses deux compatriotes. Lucinda Brand commet une erreur dans le dernier talus et laisse filer Fem van Empel qui s’impose et devient championne du monde pour la troisième année consécutive. Elle devance Lucinda Brand et Puck Pieterse pour un triplé néerlandais.

🚴‍♀️ ¡Un error de Lucinda Brand entrega en bandeja el mundial a Fem Van Empel! Tercera corona para la neerlandesa de manera consecutiva. #CXWOrldCup pic.twitter.com/utidH9hwwE — Teledeporte (@teledeporte) February 1, 2025

Le classement des championnats du monde de Cyclo-cross Femmes Élite

Fem van Empel Lucinda Brand Puck Pieterse

