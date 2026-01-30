Les championnats du monde de cyclo-cross débutent ce vendredi à Hulst. Voici le programme du week-end.

La 77e édition des Championnats du Monde Cyclo-cross UCI se tiennent à Hulst, aux Pays-Bas, du 30 janvier au 1er février 2026. S’ouvrant avec le relais par équipes, une épreuve relativement récente dans le programme des Championnats, et se terminant par la course des Hommes Élite, l’événement verra les athlètes s’affronter dans sept catégories pour l’honneur de remporter les premiers maillots arc-en-ciel de l’année. Mathieu van der Poel tentera de décrocher son huitième titre de champion du monde et battre le record d’Eric De Vlaeminck, qui compte sept titres.

Testing out the course ✅ It’s a newly designed course here in Hulst 🇳🇱 ready to test the riders over the coming three days. First up, the Team Relay 🔥#Hulst2026 pic.twitter.com/nM6Wy3QTab — UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 30, 2026

Ayant déjà accueilli plusieurs fois des manches de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI, la ville de Hulst a l’habitude d’accueillir l’élite internationale du cyclo-cross. Cependant, pour sa première édition des Championnats du Monde Cyclo-cross UCI, la ville a élaboré un nouveau circuit amélioré et techniquement exigeant de 3,3 km, qui comprend deux montées et descentes raides, ainsi que de tout nouveaux pontons enjambant les douves de la ville. Tout pour pousser les athlètes à montrer ce dont ils sont capables en termes de maniement de leur vélo, d’endurance et de stratégie !

Le programme des championnats du monde de cyclo-cross 2026

Vendredi 30 janvier :

13 h 35 : relais par équipe

Samedi 31 janvier :

11 h 05 : course femmes juniors

13 h 10 : course hommes U23

15 h 10 : course femmes élite

Dimanche 1er février :

11 h 05 : course hommes juniors

13 h 10 : course fommes U23

15 h 10 : course hommes élite

Les favoris des championnats du monde de cyclo-cross 2026

Femmes élite :





Lucinda Brand (Pays-Bas) ★★★





Puck Pieterse (Pays-Bas) ★★





Ceylin del Carmen Alvarado (Pays-Bas) ★★





Amandine Fouquenet (France) ★





Hommes élite :





Mathieu van der Poel (Pays-Bas) ★★★





Tibor Del Grosso (Pays-Bas) ★





Thibau Nys (Belgique) ★



