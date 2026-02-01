Devant ses fans à Hulst, Mathieu van der Poel a décroché son huitième titre de champion du monde de cyclo-cross, synonyme de record.

Il était attendu et il a une nouvelle fois répondu présent. Mathieu van der Poel (Pays-Bas) est sacré champion du monde de cyclo-cross pour la huitième fois de sa carrière, devenant seul recordman devant Eric De Vlaeminck et ses sept sacres. Sur le tracé de Hulst, le coureur d’Alpecin – Premier Tech a fait la diffèrence dès le deuxième tour, distancant Thibau Nys (Belgique) et son compatriote, Tibor Del Grosso. Ce dernier prend la deuxième place, juste devant Thibau Nys, qui complète le podium.

Le classement des championnats du monde de cyclo-cross 2026

Mathieu van der Poel Tibor Del Grosso Thibau Nys

