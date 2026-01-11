Thibau Nys est devenu champion de Belgique pour la deuxième année consécutive après avoir battu Emiel Verstrynge.

Thibau Nys conserve son titre de champion de Belgique. Après avoir pris la tête de la course, le coureur de la Baloise verzekeringen – Het Poetsbureau Lions a été victime d’une chute, ce qui a permis le retour d’Emiel Verstrynge en fin de course. Malgré cela, Nys a tenu bon pour s’imposer devant le coureur de la Crelan – Corendon et s’offrir un deuxième titre national consécutif. Michael Vanthourenhout complète le podium pour la Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team.

Thibau Nys a gardé son titre de champion de Belgique de #cyclocross en prenant le meilleur sur Emiel Verstrynge. Michael Vanthourenhout a fini troisième à 53″. 🇧🇪#cx #veldrijden pic.twitter.com/OYsfofGPMg — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) January 11, 2026

Le classement des championnats de Belgique de cyclo-cross 2026

Thibau Nys Emiel Verstrynge Michael Vanthourenhout

