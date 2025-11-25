Merhawi Kudus (Érythrée) a décroché le titre de champion d’Afrique de la course en ligne devant son compatriote Awet Aman.

L’équipe Burgos Burpellet BH a décroché sa première victoire de la saison 2026 aux Championnats d’Afrique qui se sont déroulés ce dimanche à Kwale, au Kenya. Merkawi Kudus s’est imposé dimanche dans la course en ligne, signant un doublé pour l’Érythrée aux côtés de son compatriote Awet Aman, après avoir fait la différence dans la dernière ascension. Ce titre, que Kudus convoitait depuis des années, conforte la domination de son pays dans la plus prestigieuse compétition cycliste africaine. Oussama Abdellah Mimouni (Algérie) complète le podium.

👑🌍 ¡@MeraKudus es el nuevo 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗔́𝗙𝗥𝗜𝗖𝗔! Excepcional trabajo de Eritrea 🇪🇷, seleccionando el grupo en la subida final y logrando el doblete@AlexandreMayer4 completa el top-10 para Mauricio 👏🏻#CicloturismoBurgos #CACAfricaCyclingChampionship #CAC2025🇰🇪 pic.twitter.com/lwOcLZvjnZ — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) November 23, 2025

Le classement des championnats d’Afrique 2025

Merkawi Kudus Awet Aman Oussama Abdellah Mimouni

Results powered by FirstCycling.com