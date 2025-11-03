La championne de France de Gravel Axelle Dubau-Prévot a remporté la première édition du Nedbank Gravel Burn, une course par étape en Afrique-du-Sud.

La Française Axelle Dubau-Prévot (Numéro 31 par Café du Cycliste / Pinarello) a réalisé une remontée spectaculaire lors de la dernière étape du Nedbank Gravel Burn, ce samedi 1ᵉʳ novembre, remportant la 7e étape et comblant un retard de 8 minutes et 54 secondes au classement général. Elle est ainsi passée de la cinquième place à la victoire finale. Une performance empreinte de courage et de détermination, après que Dubau-Prévot ait quasiment abandonné toute possibilité de victoire en début de semaine.

L’Américaine Melisa Rollins (Liv Racing Collective) a terminé deuxième du classement général, tandis que la championne nationale sud-africaine de gravel, Hayley Preen (ChemChamp Honeycomb 226ers), a pris la troisième place de cette première édition du Nedbank Gravel Burn. La leader du classement général, Ashleigh Moolman-Pasio (AG Insurance Soudal), qui abordait la 7ᵉ étape avec une avance confortable de 4 minutes et 20 secondes sur Rollins, a finalement terminé cinquième en raison de problèmes mécaniques.

Axelle Dubau-Prévot :

« J’ai passé beaucoup de temps seule. Mais j’avais déjà dit à Lauren ce matin que j’étais prête à tout donner pour gagner, alors j’ai juste baissé la tête et pédalé. Je suis tellement heureuse de gagner, surtout après ce qui s’est passé lors de la 4e étape avec ma crevaison. Je pensais vraiment que c’était fini, mais j’ai roulé pour moi et au final, ça a payé. »

Le classement général du Nedbank Gravel Burn Femmes

Axelle Dubau-Prévot Melisa Rollins Hayley Preen

Matt Beers vainqueur chez les Hommes

Matt Beers (Specialized Off-Road Toyota) a remporté aujourd’hui (1er novembre) la première édition du Nedbank Gravel Burn, à Shamwari Private Game Reserve, au nord de Port Elizabeth, dans la province du Cap-Oriental. Après sept jours de course éprouvante, marqués par des conditions météorologiques extrêmes (grêle, chaleur intense, vents violents), Beers a su s’imposer face à ses adversaires grâce à une performance puissante et précise. Il repart avec un nouveau titre et 18 000 $ de prix.

La 7ᵉ étape s’est déroulée dans des conditions fraîches et calmes au campement de Gwanishi Burn et a emmené les coureurs sur 112 km jusqu’à l’arrivée finale, située dans la réserve privée de Shamwari. En début de journée, le classement général hommes professionnels était encore très indécis, le Suisse Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling) accusant seulement 33 secondes de retard sur Beers. Le Sud-Africain avait déclaré la veille qu’il s’attendait à ce que Pellaud donne tout sur cette étape, mais Beers s’est avéré être le plus fort dans la dernière ligne droite.

Matt Beers :

« Le Nedbank Gravel Burn a tenu toutes ses promesses. Les conditions étaient difficiles et éprouvantes. Tout au long de la semaine, nous avons dû affronter des vents violents, de la grêle et une chaleur accablante… La 6e étape a été neutralisée en raison des conditions météorologiques extrêmes, je suis donc ravi d’avoir pu courir aujourd’hui et de terminer en beauté. La course a été tellement serrée toute la semaine. Simon est un coureur tellement fort, c’était une belle bataille. J’ai eu un peu mal aux étapes intermédiaires en altitude et il est super fort dans ces conditions. Mais en approchant de la côte, j’ai senti mes forces revenir. Quand je serai vieux et gros, je pourrai dire à tout le monde que j’ai gagné la toute première Nedbank Gravel Burn. »

Dans une course réunissant les meilleurs pros du monde entier, la 7e étape s’est avérée être une journée exceptionnelle pour les cyclistes sud-africains. Après les attaques précoces de Georg Egger, Lukas Baum (tous deux chez Orbea x Leatt Speed ​​Company) et Lukas Pöstlberger (Rose Racing Circle), Travis Stedman (Team Toyota Specialized) a remporté l’étape. Beers a terminé deuxième après une discussion entre les deux coureurs dans les derniers kilomètres. Tristan Nortje (Imbuko ChemChamp) a complété le podium 100% sud-africain. Tom Pidcock était présent sur cette première édition. Le Britannique s’est illustré en remportant l’étape reine en solitaire, mais a terminé loin au général. Côté Français, le champion de France de Gravel Hugo Drechou a pris la 3ᵉ place du général.

Le classement général du Nedbank Gravel Burn Hommes