Le calendrier de la saison 2025-2026 de cyclo-cross Alors que la saison route vient tout juste de se terminer, direction les sous-bois pour le calendrier de cyclo-cross 2025-2026.

Andorra Cycling Master : Primoz Roglic vainqueur Primoz Roglic est le premier vainqueur de l'Andorra Cycling Masters, une course d'exhibition mettant au défi quatre des meilleurs cyclistes mondiaux.

Trofeo Tessile & Moda : Adam Yates vainqueur au sommet d’Oropa Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) a remporté le Trofeo Tessile & Moda devant Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).

Le calendrier des courses d’octobre 2025 Alors que saison de cyclisme 2025 touche à sa fin, voici le calendrier des courses d'octobre.

Tim Merlier remporte le Circuit du Houtland 2025 15ᵉ victoire de la saison pour Tim Merlier (Soudal Quick-Step), qui a remporté le Circuit du Houtland devant Max Kanter et Arne Marit.

Sandy Dujardin remporte la Maryland Cycling Classic Sandy Dujardin (TotalEnergies) a remporté la 3ᵉ édition de la Maryland Cycling Classic devant Jonas Abrahamsen et Marius Mayrhofer.

Gravel : Romain Bardet déjà vainqueur Romain Bardet (Picnic PostNL) a remporté la Monsterrando Gravel Race et décroché son billet pour les Championnats du Monde de la discipline.

Triplé UAE sur la Klasika Villafranca de Ordizia Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 102ᵉ édition de la Klasika Villafranca de Ordizia devant ses coéquipiers Isaac Del Toro...

Présentation de la 18ᵉ étape du Tour de France Trois cols hors catégorie au programme ce jeudi dans les Alpes. Voici la présentation de la 18ᵉ étape du Tour de France 2025.