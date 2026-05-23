Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 38ème édition de la Veenendaal Classic aux Pays-Bas. Au terme des 178,8 km de course, l’Italien s’est imposé au sprint. Il devance Manuel Penalver (Polti-VisitMalta) et Frits Biesterbos (Picnic PostNL). Victime d’une chute sur la 1ère étape du Giro d’Italia, Moschetti n’avait pas pris le départ le de la 2ème étape le lendemain. Deux semaines après son abandon, il décroche sa quinzième victoire chez les professionnels, la première cette année.
La Veenendaal – Veenendaal para Moschetti delante de Peñalver pic.twitter.com/lDjBNO5YV1
— Streams de Ciclismo (@CicloStreams) May 23, 2026
Le classement de la Veenendaal Classic 2026
- Matteo Moschetti
- Manuel Penalver
- Frits Biesterbos
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