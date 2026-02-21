Jason Tesson (TotalEnergies) a remporté, ce samedi, la troisième édition de la Classic Var. Au terme des 176,6 km de course entre La Garde et Brignoles, le Français s’est imposé au sprint. Il devance Tord Gudmestad (Décathlon CMA CGM) et Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team). Jason Tesson signe sa dixième victoire chez les professionnels, la première cette année. Les grimpeurs auront l’occasion de s’expliquer ce dimanche sur le Tour des Alpes-Maritimes.
Classic Var 2026 goes to Jason Tesson! #ClassicVarhttps://t.co/caSUwpQGOj pic.twitter.com/5ClLeQJfGK
— Eemeli (@LosBrolin) February 21, 2026
Le classement de la Classic Var 2026
- Jason Tesson
- Tord Gudmestad
- Rick Pluimers
