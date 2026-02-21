À découvrir

Calendrier des courses de janvier 2026 Alors que la saison débute le 20 janvier à l'occasion du Tour Down Under, voici le calendrier des courses cyclistes de janvier 2026.

Jay Vine champion d’Australie du CLM Pour la deuxième fois de sa carrière, Jay Vine est devenu champion d'Australie du contre-la-montre.

Merhawi Kudus nouveau champion d’Afrique Merhawi Kudus (Érythrée) a décroché le titre de champion d'Afrique de la course en ligne devant son compatriote Awet Aman.

Nedbank Gravel Burn : la folle remontée d’Axelle Dubau-Prévot La championne de France de Gravel Axelle Dubau-Prévot a remporté la première édition du Nedbank Gravel Burn, une course par étape en Afrique-du-Sud.

Championnats du Mexique : Isaac Del Toro fait le doublé Pour conclure son incroyable saison, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) a dominé le CLM et la course en ligne championnats du...

Le calendrier de la saison 2025-2026 de cyclo-cross Alors que la saison route vient tout juste de se terminer, direction les sous-bois pour le calendrier de cyclo-cross 2025-2026.

Andorra Cycling Master : Primoz Roglic vainqueur Primoz Roglic est le premier vainqueur de l'Andorra Cycling Masters, une course d'exhibition mettant au défi quatre des meilleurs cyclistes mondiaux.

Trofeo Tessile & Moda : Adam Yates vainqueur au sommet d’Oropa Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) a remporté le Trofeo Tessile & Moda devant Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).

Le calendrier des courses d’octobre 2025 Alors que saison de cyclisme 2025 touche à sa fin, voici le calendrier des courses d'octobre.