Voici le calendrier des courses cyclistes de février 2026. 

Le calendrier des courses de février 2026

01/02 Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race UCI World Tour
01/02 Trofeo Palma UCI Europe Tour
01/02 Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise UCI Europe Tour
04/02 -> 08/02  Etoile de Bessèges – Tour du Gard UCI Europe Tour
04/02 -> 08/02 Tour de la Communauté valencienne UCI Pro Series
06/02 OMA Muscat Classic UCI Pro Series
07/02 -> 11/02 OMA Tour d’Oman UCI Pro Series
13/02 -> 15/02 Tour de la Provence UCI Europe Tour
13/02 -> 14/02 Tour de Murcie UCI Europe Tour
14/02 Drapeau du Portugal Figueira Champions Classic UCI Pro Series
15/02 Clasica de Almeria UCI Pro Series
16/02 → 22/02 UAE UAE Tour UCI World Tour
16/02 Clasica Jaen UCI Europe Tour
18/02 → 22/02 Tour d’Andalousie UCI Pro Series
18/02 → 22/02 Drapeau du Portugal Tour d’Algarve UCI Pro Series
21/02 Classic Var UCI Europe Tour
22/02 -> 01/03 RWA Tour du Rwanda UCI Africa Tour
22/02 Tour des Alpes-Maritimes UCI Europe Tour
25/02 -> 01/03 Drapeau de l'Italie Tour de Sardaigne UCI Europe Tour
28/02 BEL Omloop Nieuwsblad UCI World Tour
28/02 Faun-Ardèche Classic UCI Pro Series

