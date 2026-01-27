GP Cycliste La Marseillaise, UAE Tour, Omloop Nieuwsblad,… Voici le calendrier des courses cyclistes de février 2026.
Le calendrier des courses de février 2026
|01/02
|Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race
|UCI World Tour
|01/02
|Trofeo Palma
|UCI Europe Tour
|01/02
|Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise
|UCI Europe Tour
|04/02 -> 08/02
|Etoile de Bessèges – Tour du Gard
|UCI Europe Tour
|04/02 -> 08/02
|Tour de la Communauté valencienne
|UCI Pro Series
|06/02
|Muscat Classic
|UCI Pro Series
|07/02 -> 11/02
|Tour d’Oman
|UCI Pro Series
|13/02 -> 15/02
|Tour de la Provence
|UCI Europe Tour
|13/02 -> 14/02
|Tour de Murcie
|UCI Europe Tour
|14/02
|Figueira Champions Classic
|UCI Pro Series
|15/02
|Clasica de Almeria
|UCI Pro Series
|16/02 → 22/02
|UAE Tour
|UCI World Tour
|16/02
|Clasica Jaen
|UCI Europe Tour
|18/02 → 22/02
|Tour d’Andalousie
|UCI Pro Series
|18/02 → 22/02
|Tour d’Algarve
|UCI Pro Series
|21/02
|Classic Var
|UCI Europe Tour
|22/02 -> 01/03
|Tour du Rwanda
|UCI Africa Tour
|22/02
|Tour des Alpes-Maritimes
|UCI Europe Tour
|25/02 -> 01/03
|Tour de Sardaigne
|UCI Europe Tour
|28/02
|Omloop Nieuwsblad
|UCI World Tour
|28/02
|Faun-Ardèche Classic
|UCI Pro Series