Valentin Ferron (Cofidis) a remporté, ce dimanche, la 46ᵉ édition du GP Cycliste La Marseillaise, première manche de la Coupe de France de cyclisme 2025. Dans la Route des Crêtes, cinq coureurs se détachent du peloton avec Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale), qui dispute sa première course chez les professionnels à 18 ans, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels), Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) et Axel Laurance (Ineos Grenadiers). Mais mes quatre hommes de tête sont repris dans le dernier kilomètre par le peloton. C’est finalement Valentin Ferron qui s’impose au sprint à la photo finish devant Vincent Van Hemelen (Team Flanders – Baloise) et Francisco Galván (Equipo Kern Pharma). Pour sa première course sous les couleurs de la Cofidis, Ferron décroche sa quatrième victoire en carrière.

Le classement du GP Cycliste La Marseillaise

Valentin Ferron Vincent Van Hemelen Francisco Galván

