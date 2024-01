Kevin Geniets (Groupama-FDJ) a remporté le Grand Prix Cycliste la Marseillaise, première manche de la Coupe de France. À une trentaine de kilomètres de l’arrivée, au pied de la Route des Crêtes, les derniers rescapés de l’échappée sont repris et Rémy Rochas (Groupama-FDJ) décide d’accélérer. Il est suivi par Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team) et Kevin Geniets (Groupama-FDJ). Rochas ne peut pas suivre le rythme et laisse filer les deux hommes de tête. Dans les derniers kilomètres du Col de la Gineste, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) passe à l’offensive, mais plafonne à une trentaine de secondes. Dans la dernière ligne droite, sur le Boulevard Michelet, Kevin Geniets lance son sprint de loin et s’impose devant Alex Baudin. Kévin Vauquelin complète le podium. Après la victoire de Laurence Pithie ce dimanche matin en Australie, la Groupama-FDJ signe sa deuxième victoire de la saison.

𝑀𝐴́𝑆 𝑆𝐴𝐵𝐸 𝐸𝐿 𝐷𝐼𝐴𝐵𝐿𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝑉𝐼𝐸𝐽𝑂 𝑄𝑈𝐸 𝑃𝑂𝑅 𝐷𝐼𝐴𝐵𝐿𝑂 🔥 Kevin Geniets se impone en el Gran Premio de la Marsellesa sobre Baudin y suma su cuarta victoria profesional al esprint 🥈 Baudin

La réaction de Kevin Geniets :

« Je voulais vraiment enfin gagner une course pour ma sixième saison chez les professionnels. Je me suis mis la pression avant le départ et l’équipe aussi. On était tous parfaitement appliqués aujourd’hui. Mes coéquipiers ont fait un super travail. Toute la journée, je suis resté calme, en essayant de tout contrôler. Par le passé, j’ai très souvent travaillé pour les leaders et, dans ce début de saison, j’ai ma chance. Je suis donc extrêmement content de m’imposer. Dans les derniers kilomètres, je me suis dit : c’est aujourd’hui ou jamais. Ma force, c’est vraiment le lactique, donc je me suis dit qu’il fallait que je fasse un sprint vraiment long pour l’avoir sur le lactique. Gagner va me faire du bien et cette journée restera importante dans ma carrière. »