Laurence Pithie (Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, la Cadel Evans Great Ocean Road Race, première classique World Tour de la saison. Au terme des 174,3 km de course et des quatre tours du circuit final, le Néo-Zélandais a réglé un groupe d’une quinzaine de coureurs au sprint. Déjà très en vue sur le Tour Down Under, Pithie confirme son très bon début de saison. À 21 ans, le coureur de la Groupama-FDJ devance Natnael Tesfatsion (Lidl – Trek) pour quelques centimètres et Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty). Axel Mariault (Cofidis) prend la sixième place.

𝑳𝒂𝒖𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝑷𝒊𝒕𝒉𝒊𝒆 𝒊𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/OYeixRd6XN — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) January 28, 2024

La réaction de Laurence Pithie :

« J’ai encore du mal à réaliser, c’est incroyable. J’ai travaillé très dur cet hiver pour être en bonne condition et élever mon niveau. Les gars ont fait un super job pour me placer à l’avant toute la journée. J’avais de très bonnes jambes dans les montées et j’ai réussi à suivre tout le monde. J’étais coincé à un kilomètre de l’arrivée. Strong bluffait un peu : il voulait que j’aille rouler derrière Williams, mais je savais que je devais être patient. Je savais aussi qu’il serait facile de se faire surprendre par les barrières. J’ai réussi à me frayer un chemin, j’ai trouvé une ouverture et j’ai continué. C’était un final difficile, à toute vitesse. Je revenais sur Tesfatsion, et puis Zimmermann arrivait rapidement par l’extérieur. J’ai réussi à m’accrocher et à lancer mon sprint. Je suis très heureux d’avoir gagné aujourd’hui ».

Le classement de la Cadel Evans Great Ocean Road Race