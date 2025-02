Mauro Schmid (Jayco-AlUla) a remporté, ce dimanche, la 10ᵉ édition de la Cadel Evans Great Ocean Road Race en Australie. Le champion de Suisse a placé son attaque décisive à 8 kilomètres de l’arrivée et a résisté au retour des poursuivants pour décrocher sa première victoire sur une course d’un jour World Tour. Il devance Aaron Gate (XDS Astana Team) et Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui était le tenant du titre. Premier Français, Rémy Rochas (Groupama-FDJ) prend la 8ᵉ place.

🇦🇺 #CadelRoadRace 💔 Heartbreak for Harper as he’s caught just before the top of the climb but Swiss champ Mauro Schmid has now attacked solo 🇨🇭 pic.twitter.com/x4n3AXrzBi — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) February 2, 2025

Mauro Schmid :

« C’est ma première victoire sur une course d’un jour du WorldTour, c’est donc très spécial pour moi et c’est une course importante pour l’équipe, donc je suis super content. Chris Harper a fait une course incroyable et il a joué un rôle important dans cette victoire, car je pouvais juste me détendre et quand nous l’avons rattrapé dans la montée, j’ai su que c’était le moment d’y aller. J’ai vu que tout le monde était à la limite et j’avais encore de bonnes jambes dans cette dernière montée. J’avais déjà fait une attaque similaire dans cette course et je me suis fait rattraper à 300 mètres de l’arrivée, donc je savais que je devais simplement y aller à fond et cela m’a aidé aujourd’hui. »

Le classement de la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2025

Mauro Schmid Aaron Gate Laurence Pithie

