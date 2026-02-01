Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce dimanche, la 10ème édition de la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race. Après sa victoire d’étape sur le Tour Down Under, le Danois a réglé un groupe d’une vingtaine de coureurs au sprint pour décrocher la victoire sur cette cours World Tour. Il devance Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) et Brady Gilmore (NSN Cycling Team).

BOOM! Tobi Lund wins Cadel Evans Great Ocean Road Race 2026! #CadelRoadRace pic.twitter.com/1yKacT9vgg — Eemeli (@LosBrolin) February 1, 2026

Le classemen de la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2026

Tobias Lund Andresen Matthew Brennan Brady Gilmore

