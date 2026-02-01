Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce dimanche, la 10ème édition de la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race. Après sa victoire d’étape sur le Tour Down Under, le Danois a réglé un groupe d’une vingtaine de coureurs au sprint pour décrocher la victoire sur cette cours World Tour. Il devance Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) et Brady Gilmore (NSN Cycling Team).

Le classemen de la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2026
  1. Tobias Lund Andresen
  2. Matthew Brennan
  3. Brady Gilmore

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Décathlon CMA CGM / Getty