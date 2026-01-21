Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour Down Under 2026. Au terme des 120,6 km de course autour de Tanunda, le Danois s’est imposé au sprint. Il devance Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) et Sam Welsford (Ineos Grenadiers). À 23 ans et alors qu’il vient de rejoindre l’équipe fraçaise cet hiver, Lund Andresen s’impose déjà et prend le maillot orange de leader du classement général.

Le classement de la 1ère étape du Tour Down Under 2026
  1. Tobias Lund Andresen
  2. Matthew Brennan
  3. Sam Welsford

