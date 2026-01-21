À découvrir

aussi

Tour Down Under : Bryan Coquard s’offre la 4ᵉ étape Bryan Coquard (Cofidis) a remporté la 4ᵉ étape du Tour Down Under au sprint devant Phil Bauhaus et Jhonatan Narvaez.

3ᵉ étape Tour Down Under : Javier Romo s’impose en solitaire Première victoire chez les professionnels pour Javier Romo (Movistar Team), qui s'est imposé en solitaire sur la 3ᵉ étape du Tour Down Under.

2ᵉ étape Tour Down Under : Welsford double la mise Sam Welsford (Red Bull Bora-Hansgrohe) enchaîne ! L'Australien a remporté la 2ᵉ étape du Tour Down Under devant Arne Marit et Bryan Coquard.

Fracture de la clavicule pour Dylan van Baarle Victime d'une chute sur la 1ʳᵉ étape du Tour Down Under, Dylan van Baarle souffre d'une fracture de la clavicule.

Tour Down Under : Sam Welsford récidive Comme en 2024, Sam Welsford (Red Bull Bora-Hansgrohe) a parfaitement lancé sa saison 2025 en remportant la 1ʳᵉ étape du Tour Down Under.

Cyclisme : le calendrier des courses de janvier 2025 Après près de trois mois d'attente, le cyclisme reprend ses droits avec une nouvelle saison. Voici le calendrier des courses de janvier 2025.

Stephen Williams remporte le Tour Down Under Vainqueur de la dernière étape au sommet du Mont Lofty, Stephen Williams (Israel - Premier Tech) remporte la 24ᵉ édition du Tour Down Under....

Tour Down Under : Oscar Onley s’impose au sommet de Willunga Hill Oscar Onley a remporté la 5ᵉ étape du Tour Down Under au sommet Willunga Hill devant Stephen Williams, nouveau leader du classement général.

4ᵉ étape Tour Down Under : Sam Welsford récidive Le jour de ses 28 ans, Sam Welsford a remporté la 4ᵉ étape du Tour Down Under, sa troisième victoire cette semaine !