Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour Down Under 2026. Au terme des 120,6 km de course autour de Tanunda, le Danois s’est imposé au sprint. Il devance Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) et Sam Welsford (Ineos Grenadiers). À 23 ans et alors qu’il vient de rejoindre l’équipe fraçaise cet hiver, Lund Andresen s’impose déjà et prend le maillot orange de leader du classement général.
⚡Perfect timing, and a perfect execution from the guys at @decathloncmacgm!
A late comeback from Sam Welsford and Matty Brennan can’t challenge the Dane, and Tobias Lund Andresen takes Stage 1!
📺 Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3GblT@vanguard_au |… pic.twitter.com/kqebbCDVb5
— Santos Tour Down Under 🚴🚴♀️ (@tourdownunder) January 21, 2026
Le classement de la 1ère étape du Tour Down Under 2026
- Tobias Lund Andresen
- Matthew Brennan
- Sam Welsford
Results powered by FirstCycling.com