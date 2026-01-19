La saison 2026 débute ce mardi à l’occasion du Tour Down Under, en Australie. Voici le parcours et les favoris.

La 26ème édition du Tour Down Under a lieu du mardi 20 au dimanche 25 janvier. Créée en 1999, cette course est incrite au calendrier World Tour. Elle a lieu à la mi-janvier chaque saison et s’étend sur six étapes. Depuis quelques années maintenant, le Tour Down Under marque le début de la saison cycliste en étant la première course de l’année. En 2025, Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) avait remporté le classement général devant Oscar Onley (Picnic PostNL) et Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe). Cette année, le champion d’Équateur sera au départ pour défendre son titre.

Le parcours du Tour Down Under 2026

Prologue : Adelaide -> Adelaide (3.6 km)

1ère étape : Tanunda -> Tanunda (120.6 km)

2ème étape : Norwood -> Uraidla (148.1 km)

3ème étape : Henley Beach -> Nairne (140.8 km)

4ème étape : Brighton -> Willunga Hill (176 km)

5ème étape : Stirling -> Stirling (169.8 km)

Les favoris du Tour Down Under 2026





Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ★★★





Finn Fisher-Black (Red Bull Bora Hansgrohe) ★★★





Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Lennert Van Eetvelt (Lotto – Intermarché) ★★





Javier Romo (Movistar Team) ★★





Ben O'Connor (Jayco-AlUla) ★













Nicolas Prodhomme (Décathlon CMA CGM) ★





Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) ★





Comment suivre le Tour Down Under 2026 à la TV ?

Le Tour Down Under 2026 sera diffusé en direct sur la plateforme l’Équipe Live et sur Eurosport Max.