Samuel Watson (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, le prologue du Tour Down Under, première course de la saison 2026. Au terme de ce tracé de 3,6 km dans les rues d’Adelaide, le Britannique a réalisé le meileur chrono en 4:16″, à plus de 50 Km/h de moyenne. Il devance son compatriote Ethan Vernon (NSN Cycling Team), +01″, et Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe), +03″. Premier Français, Pierre Gautherat prend la cinquième place à 05″.

Le classement du prologue du Tour Dos Under 2026
  1. Samuel Watson
  2. Ethan Vernon
  3. Laurence Pithie

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Tour Down Under