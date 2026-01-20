Samuel Watson (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, le prologue du Tour Down Under, première course de la saison 2026. Au terme de ce tracé de 3,6 km dans les rues d’Adelaide, le Britannique a réalisé le meileur chrono en 4:16″, à plus de 50 Km/h de moyenne. Il devance son compatriote Ethan Vernon (NSN Cycling Team), +01″, et Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe), +03″. Premier Français, Pierre Gautherat prend la cinquième place à 05″.
And it’s a great time from 🇬🇧 Sam Watson, who takes the hot seat from Laurence Pithie with a time of 4:16!
Who can challenge the British road race champion today?
Le classement du prologue du Tour Dos Under 2026
