Sam Welsford (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour Down Under, première course de la saison 2025 qui a lieu en Australie. Le peloton n’a laissé aucune chance aux deux échappés du jour, Zac Marriage (Australia) et Fergus Browning (Australia) en les reprenant à 26 kilomètres de l’arrivée. Parfaitement emmené par ses coéquipiers dans le final, l’Australien s’est imposé au sprint devant le jeune Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) et Matthew Walls (Groupama-FDJ). Comme en 2024, Welsford remporte la première étape du Tour Down Under et s’empare de la tête du classement général.

A thrilling finish in Gumeracha as a familiar face of the race claims yet another success, and takes the Ochre Jersey of the #TourDownUnder

