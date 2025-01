Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape du Tour Down Under. Dès le pied de l’ascension finale, le leader du classement général Javier Romo (Movistar Team) passe à l’offensive. Le coureur de la Movistar a vite creusé l’écart, mais un trio revient dans le dernier kilomètre avec Luke Plapp (Jayco-AlUla), Oscar Onley (Picnic PostNL) et Jhonatan Narvaez. Ce dernier fait parler son explosivité et s’impose au sprint au sommet de Willunga Hill devant Onley et Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe), revenu de l’arrière. Le champion d’Équateur s’empare de la tête du classement général, 09″ devant Romo.

💨 They left it all on the slopes today, and it was a sprint between the strongest riders here in Willunga! We have a new King of the Hill, and a new race leader 👀

📺 Stream the race now on 7plus:https://t.co/k2Exq3FDwl@dfit_sa | @santosltd#TourDownUnder #CouchPeloton pic.twitter.com/8n2htwQYHR

— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 25, 2025