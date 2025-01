À découvrir

3ᵉ étape Tour Down Under : Sam Welsford double la mise Déjà vainqueur de la 1ʳᵉ étape, Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) s'est de nouveau imposé à l'issue de la 3ᵉ étape du Tour Down Under.

2ᵉ étape Tour Down Under : Del Toro fait le coup du kilomètre Sorti dans le dernier kilomètre, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour Down Under en Australie....

1ʳᵉ étape Tour Down Under : Sam Welsford lance parfaitement sa saison Pour sa première course sous le maillot de la Bora-Hansgrohe, Sam Welsford a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour Down Under.

Le parcours et les favoris du Tour Down Under 2024 Après plusieurs semaines d'attente, la saison 2024 débute ce mardi 16 janvier avec le Tour Down Under en Australie. Voici la présentation de l'épreuve.

Jay Vine remporte le Tour Down Under 2023 Le Britannique Simon Yates a décroché la victoire sur la 5ème étape tandis que Jay Vine remporte le général

Tour Down Under : La 4ème étape pour Bryan Coquard ! Première victoire en World Tour pour Bryan Coquard ! Le coureur de la Cofidis a remporté, au sprint, la 4ème étape du Tour Down...

3ème étape Tour Down Under : Pello Bilbao s’impose Pelle Bilbao (Bahrain-Victorious) a remporté la troisième étape du Tour Down Under. Il devance Simon Yates et Jay Vine.

2ème étape Tour Down Under : victoire de Rohan Dennis Rohan Dennis (Jumbo-Visma) a remporté la deuxième étape du Tour Down Under. Il devance Jay Vine et Mauro Schmid.

Alberto Bettiol remporte le prologue du Tour Down Under L'Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) a réussi un joli coup tactique en remportant le prologue du Tour Down Under (WorldTour).